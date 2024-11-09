العالم اليوم - بعد خروجه محمولا.. ريال مدريد يعلن النبأ الصادم بشأن ميلياو

انتم الان تتابعون خبر بعد خروجه محمولا.. ريال مدريد يعلن النبأ الصادم بشأن ميلياو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدر ميليتاو تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".

وأشار البيان أيضا إلى أن المدافع البرازيلي الدولي سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وكان مدافع ريال مدريد غادر الملعب محمولا على نقالة، بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، السبت.

وسقط ميليتاو (26 عاما) على الأرض في منطقة جزاء المنافس وأمسك بركبته اليمنى، ووضع القميص على وجهه عندما حمله المسعفون إلى خارج الملعب.

وغاب ميليتاو عن معظم الموسم الماضي بعد إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في الجولة الأولى.

وعاد المدافع البرازيلي للملاعب في مارس الماضي، ليساهم في تتويج ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وبخلاف إصابة ميليتاو، فقد أصيب أيضا زميله البرازيلي رودريجو مهاجم الفريق، ليغادر الملعب واضعا الثلج على ساقه اليسرى أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.