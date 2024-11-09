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العالم اليوم - حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" بصاروخ أرض – جو.

وقال الحزب، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن المسيرة الإسرائيلية "سقطت في بلدة دير سريان"، مضيفا أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالإغارة عليها.

وليست هذه المرة الأولى التي يُسقط فيها الحزب مسيرة من هذا الطراز، إذ أعلن في 18 أكتوبر إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من الطراز ذاته.

 كما أعلن حزب الله، في 21 أكتوبر، عن إسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وكان الحزب أعلن، في وقت سابق السبت، استهداف قاعدة "زوفولون" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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