العالم اليوم - كشف فارق الأصوات بين رودري وفينيسيوس في سباق الكرة الذهبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:22 مساءً - بعد أيام من إعلان الجائزة، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية فارق الأصوات بين الإسباني رودري المتوج بالكرة الذهبية لموسم 2023-2024، والبرازيلي فينيسيوس الذي رأى ناديه أنه الأحق بالتتويج.

وبلغ الفارق بين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومهاجم ريال مدريد الإسباني 41 نقطة فقط، في السباق بينهما للتتويج بالجائزة المرموقة.

ونال رودري 1170 نقطة مقابل 1129 لفينيسيوس، في الجائزة التي رافقها جدل واسع هذا العام بعد رفض الأخير وزملائه في الفريق الملكي، بالإضافة إلى المدربين والمسؤولين التنفيذيين، حضور الحفل في باريس في 28 أكتوبر، بعد الزعم بمعرفة النتيجة مسبقا، معتبرين ذلك بمثابة "انتكاسة للعدالة الرياضية".

وبحسب تقرير التصويت الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل إصدار النسخة المطبوعة من مجلة "فرانس فوتبول"، السبت، فإن كلا من الصحفيين الـ99 المشاركين في الاختيار أدرجوا أفضل 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث يساوي كل تصويت للمركز الأول 15 نقطة، تليها 12، و10، و8، و7، و5، و4، و3، و2، ونقطة واحدة للمركز العاشر.

وبلغ مجموع التصويت 6633 نقطة، ما يظهر أن تفوق رودري بفارق 41 نقطة يعد ضئيلا جدا.

ومن بين اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حصل الإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال، والألماني توني كروس على العديد من الترشيحات كأفضل لاعب من قبل المصوتين.