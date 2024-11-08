نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعلق على أحداث أمستردام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام أمس، واصفا إياها بـ "الخسيسة"، وتعكس لحظات مظلمة في التاريخ".

وقال بايدن في منشور على منصة "إكس" إن "الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام هي هجمات خسيسة وتذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد".

وأضاف: "لقد كنا على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين ونقدر التزام السلطات الهولندية بمحاسبة الجناة. يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة، أينما ظهرت".

وقالت الشرطة الهولندية في أمستردام يوم الجمعة، إنه تم توقيف 62 شخصا ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح، بعد أعمال شغب اندلعت وسط المدينة، عقب مباراة لفريقي أياكس ومكابي تل أبيب لكرة القدم.

وأضافت الشرطة أنها تُحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل لرهائن وعن مفقودين، بعد أن تعرض مشجعو الفريق الإسرائيلي لهجمات، لكنها لم تخلص إلى أي شيء يؤكد ذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، إنه أُبلغ بتفاصيل "حادث عنيف للغاية" استهدف مواطنين إسرائيليين في أمستردام، بعد مباراة لكرة القدم.

وأضاف، أنه أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة المواطنين هناك.