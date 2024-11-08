العالم اليوم - 626 مليون دولار إيرادات "سبينس" في 9 شهور بزيادة قدرها 11%

انتم الان تتابعون خبر 626 مليون دولار إيرادات "سبينس" في 9 شهور بزيادة قدرها 11% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - سجلت شركة سبينس، المدرجة في سوق دبي المالي، إيرادات قياسية للأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 2.3 مليار درهم (حوالي 626.2 مليون دولار)، وبنسبة نمو 11.4 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي، إن أرباحها قبل الضرائب قد ارتفعت لتصل إلى 203 مليون درهم بزيادة قدرها 27 بالمئة، فيما ارتفعت أرباحها بنسبة 14.6 بالمئة لتصل إلى 182 مليون درهم، مما يعكس هوامش الربح المتميزة وكفاءة عمليات التشغيل للشركة.

ودفعت سبينس خلال الربع الثالث توزيعات أرباح مرحلية لمساهميها بقيمة 102.6 مليون درهم، أي 2.85 فلسا للسهم الواحد.

وفي الربع الثالث، سجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بواقع 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 701 مليون درهم، في حين بلغت الأرباح الصافية 35 مليون درهم وبنسبة ارتفاع 12.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "يسرنا تحقيق أداء قوي منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت سبينس إيرادات قياسية مع مقاييس ربحية قوية قبل الضرائب وبعدها. وتواصل الشركة التزامها بتحقيق خططها الطموحة من خلال تعزيز حضورنا في الإمارات، وتسريع مسيرة توسعنا في السعودية، فضلاً عن طرح مفاهيم جديدة وتوسيع نطاق عروضنا الإلكترونية".

وأضاف كومار: "مع تركيزنا على الكفاءة التشغيلية واستمرار عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة، نستفيد من قوة علامتنا التجارية للتفاوض على شروط مواتية مع الموردين، وتحسين سلسلة التوريد والحصول على أفضل هوامش ربحية ممكنة في القطاع. وبينما نسعى إلى تحقیق نمو مستدام ومربح، تحقق لنا مكانتنا الفريدة في مجال الأغذية الطازجة المزيد من التميز، وهذه هي الركيزة الأساسية التي نستند عليها في بناء مستقبلنا".