"حزب الله": كمنّا لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اليوم الخميس، أنه "كَمن لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون" في جنوب لبنان، وأنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد لتحركات جنود جيش العدو الإسرائيلي، كَمَنَ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

ويأتي هذا البيان ضمن سلسلة عمليات نفذها "حزب الله" اليوم ضد إسرائيل، استهدف فيها تجمعات وقواعد ومواقع للجيش الإسرائيلي.

في الجهة المقابلة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن مقتل 5 جنود (احتياط) وإصابة 16 حنديا بصفوفه، خلال معركة مع "حزب الله" في جنوب لبنان.