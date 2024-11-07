العالم اليوم - إيران تتحدث عن "التجارب المريرة".. وتحدد الأولوية مع ترامب

انتم الان تتابعون خبر إيران تتحدث عن "التجارب المريرة".. وتحدد الأولوية مع ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - اعتبرت إيران، الخميس، أن الانتخابات الأميركية تشكل فرصة لمراجعة التوجهات غير الصائبة لواشنطن بعد فوز دونالد ترامب، الأربعاء، برئاسة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية: "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأميركية المختلفة".

وأضاف المتحدث: "الانتخابات تشكل فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة".

وأكد بقائي أن "ما هو مهم بالنسبة لإيران والمعيار للتقييم هو أداء الإدارة الأميركية".

ومن الممكن أن تعني عودة الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض تطبيقا أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأميركية على إيران، والتي بدأ فرضها في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في سبتمبر إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب الذي يتهمها بالسعي إلى امتلاك القدرة على تطوير الأسلحة النووية، فيما تقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وحاول الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن العمل على عودة الاتفاق النووي مع إيران من خلال المفاوضات، لكنه أخفق في التوصل إلى اتفاق جديد.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان سيعمل على استئناف العمل على تلك المسألة.