‏أمين عام الناتو: أتطلع للقاء ترامب لمناقشة مواجهة التهديدات سويا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏أمين عام الناتو، إن الحلف يتطلع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة مواجهة التهديدات سويا.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.