نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونالد ترامب.. محطات رئيسية في حياة الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح دونالد ترامب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، حيث مرت حياته بعدد من المحطات المؤثرة التي صقلت شخصيته السياسية وأثرت في نهجه الحالي في البيت الأبيض.

وفيما يلي أبرز المحطات في مسيرته:

ولد في 14 يونيو 1946 في مدينة نيويورك.

حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا.

بدأ العمل في شركة العقارات التي أسسها والده، ثم تولى رئاستها بعد توسعها واستثمارها في مجالات متعددة.

دخل مجال الإعلام عام 2003، حيث أنتج وقدم برامج تلفزيونية شهيرة على قناة "أن بي سي".

على مدار عقدين، قدم تبرعات لحملات انتخابية مختلفة، وأيّد المرشح الجمهوري جون ماكين في انتخابات عام 2008.

انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2016، ليصبح الرئيس الـ45 للبلاد.

خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.

تعرض لمحاولتي اغتيال خلال السباق الرئاسي لعام 2024.

تشكل هذه المحطات مسيرة حياة ترامب التي انعكست على أدائه السياسي وستؤثر على سياساته خلال فترة رئاسته الثانية.