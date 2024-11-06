نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلق على فوز ترامب وتطالبه بترجمة وعوده بشأن وقف الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، الأربعاء، على إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلًا إن فوز ترامب "يضعه أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه قادر على وقف الحرب خلال ساعات".

وأكد أبو زهري، في تصريح لوكالة رويترز، أن "خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لمواقفهم العدائية تجاه غزة"، داعيًا ترامب إلى "الاستفادة من أخطاء الرئيس جو بايدن".

وفي السياق نفسه، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، واشنطن إلى "وقف الدعم غير المشروط لإسرائيل وإنهاء الحرب في قطاع غزة"، وذلك في أعقاب إعلان ترامب فوزه بالبيت الأبيض. وذكر نعيم أن "انتخاب ترامب هو شأن خاص بالأميركيين، لكن يجب وقف هذا الدعم الأعمى لإسرائيل لما له من تأثير على مستقبل شعبنا واستقرار المنطقة".

وفي المقابل، قدم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تهنئته لترامب على "عودته التاريخية" إلى البيت الأبيض، معبرًا عن تطلعه لتعزيز "الروابط الحديدية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال هرتسوغ في بيان: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب بعودته إلى البيت الأبيض. أتطلع للعمل معًا لتعزيز روابطنا الاستراتيجية وبناء مستقبل مشترك من السلام والأمن في الشرق الأوسط وحماية قيمنا المشتركة".