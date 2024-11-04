نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ أكتوبر 2023.. لبنان: 3 آلاف شهيدًا و13500 جريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط أكثر من 3 آلاف قتيل و13500 جريح، في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ العام الماضي، وسجل أكثر هذه الخسائر منذ 23 سبتمبر، عندما شنت إسرائيل قصفًا واسعًا للبنان.

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان الإثنين أن عدد القتلى والمصابين منذ بداية العدوان بلغ حتى يوم أمس 3002 قتيل و13492 جريحًا.

وقدمت الوزارة الحصيلة الجديدة بعد إحصاء 16 قتيلا و90 مصابًا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان يوم الأحد، خاصةً في جنوب والشرق.

ووفقًا لتقديرات وسائل إعلام لبنانية، قُتل نحو 2000 منذ منتصف سبتمبر الماضي، عندما شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة، تركزت في المناطق الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتسببت الهجمات في دمار معظم جنوب لبنان، حيث يشن الجيش الإسرائيلي اجتياحًا بريًا منذ 1 أكتوبر الماضي.

وأجبر العنف أكثر من 1.2 مليون على الفرار من منازلهم، وفق تقديرات الحكومة اللبنانية التي تقدر أن أكثر من 500 ألف أيضًا عبروا الحدود إلى سوريا.