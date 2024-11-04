نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تنفي أنباء استهداف مطار دمشق الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فند مدير الطيران المدني باسم منصور، اليوم الاثنين، أنباء استهداف مطار دمشق الدولي.

وأكد منصور أن حركة مطار دمشق الدولي طبيعية دون حدوث أي حالة طوارئ.

وأكد مراسل "RT" في سوريا في وقت سابق، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون صوت الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي، استهدف محيط مدينة السيدة زينب.

بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن العدوان إسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها).

وأكدت أن المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.