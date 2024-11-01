نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هاريس "غبية للغاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف دونالد ترامب المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، منافسته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بأنها "غبية كحجر".

وجاء ذلك خلال حديث ترامب في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون أمام ناخبيه في غليندان بولاية أريزونا، حيث شبه ترامب هاريس بهيلاري كلينتون التي كانت "كاذبة وفظيعة" على حد تعبيره.

وقال: "إنها ليست الشخص الذي تريدون رؤيته كرئيس. ولا يتعلق الأمر حتى بأنها شخص ذو معدل ذكاء منخفض للغاية. إنها غبية للغاية".

وأشار ترامب، إلى أن هاريس "تكذب كثيرا ولديها معدل ذكاء منخفض لدرجة أنها لا تدرك حتى أنها تكذب".

وفي وقت سابق، كانت هاريس قد صرحت بأنها على استعداد لإجراء اختبار إدراكي وتريد من ترامب أن يفعل الشيء نفسه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر الجاري، حيث يتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كامالا هاريس.

وكان ترامب قد شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين في الفترة من 2017-2021.