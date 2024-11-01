نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أممي: حظر الأونروا في غزة بمثابة حكم بالإعدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مايكل فخري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، أن الحظر الذي فرضته إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو بمثابة حكمًا بالإعدام لنحو مليوني شخص يواجهون الجوع الشديد في غزة.

وأضاف فخري اليوم الجمعة، "هذا حكم إعدام مضمون على الفلسطينيين في غزة"، مشيرًا إلى أن "ما نراه في غزة اليوم ليس شيئًا أقل من كونه الرعب والدمار".

وتابع المسؤول الأممي، أن "هذا الحظر لن يقوض حق سكان غزة في الغذاء فحسب، بل سيكون أيضًا هجومًا على الأمم المتحدة نفسها".

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تقييد عمل الأونروا بشدة ليس في غزة فحسب بل أيضًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.