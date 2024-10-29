العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين، والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا العفو "يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

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