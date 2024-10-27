العالم اليوم - الصحة اللبنانية: 8 قتلى جراء غارة إسرائيلية على حارة صيدا

انتم الان تتابعون خبر الصحة اللبنانية: 8 قتلى جراء غارة إسرائيلية على حارة صيدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، بيان جاء فيه أن غارة إسرائيلية على حارة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مقتل 5 وإصابة 13 جراء الغارة ذاتها.

وأفادت مصادرنا بأن المستهدف في غارة حارة صيدا حسين فنيش وهو مسؤول أمني في حزب الله.

ووفقا لمراسلنا، فقد شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت حي المسلخ في النبطية ومنزلا في بلدة دير كيفا بقضاء صور وبلدة زبقين.

وفي وقت سابق أيضا أفاد مراسلنا بمقتل 3 أشخاص على الأقل في استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة في حوش بردى على طريق عدوس-بوداي في البقاع شرقي لبنان.

يأتي هذا فيما حث الجيش الإسرائيلي سكان 14 قرية في جنوب لبنان اليوم الأحد، على إخلائها فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وقد شمل التحذير سكان قرى تفحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، وكفر رمان.

كما طالب الجيش الإسرائيلي من سكان قرى، ارنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان، بإخلائها بشكل عاجل.