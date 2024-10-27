العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم نحو "بوكروفسك" الأوكرانية الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - قال مدونون روس وأوكرانيون إن القوات الروسية تتقدم بشكل كبير في عدة بلدات بشرق أوكرانيا مما يقربها من السيطرة على مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.

وقالت "ديب ستيت"، وهي مجموعة على صلة وثيقة بالجيش الأوكراني ومعنية بتحليل لقطات القتال، على تطبيق تلغرام للتراسل في ساعة متأخرة من أمس السبت "العدو تقدم في سيليدوف".

ونشرت أيضا خريطة تشير إلى وجود قوات روسية في جنوب شرقي البلدة الاستراتيجية.

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحمت القوات الروسية بلدة سيليدوف الشهيرة باستخراج الفحم والواقعة في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

والاستيلاء على سيليدوف قد يمهد للجيش الروسي الطريق أمام التقدم نحو مدينة بوكروفسك، وهي مركز للإمداد والتموين على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وذكرت ‬‬‬وسيلة الإعلام الروسية "شوت"، على تطبيق تلغرام، أن القوات الروسية تسيطر على 80 بالمئة من بلدة سيليدوف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دينيس بوشيلين رئيس منطقة دونيتسك، المعين من قبل روسيا، قوله إن قوات روسية رفعت علم وحدتها على سطح إحدى البنايات في بلدة هيرنيك، على بعد 14 كيلومترا جنوبي سيليدوف.

وتحدث مدونون عسكريون روس عن أن القوات الروسية على وشك الاستيلاء على بلدة كوراخوف، الواقعة جنوب غربي هيرنيك.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير. ولم يصدر بعد تعليق من الجانب الأوكراني.

وقالت القوات الأوكرانية في تقريرها المسائي أمس السبت إن قوات كييف صدت 46 هجوما روسيا على طول خط المواجهة في بوكروفسك في اليوم السابق بما في ذلك في منطقة سيليدوف حيث لا تزال عدة معارك مستمرة.