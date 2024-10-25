العالم اليوم - النفط يتجه لتحقيق 3% مكاسب أسبوعية.. وبرنت فوق 75 دولارا

انتم الان تتابعون خبر النفط يتجه لتحقيق 3% مكاسب أسبوعية.. وبرنت فوق 75 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة مع ارتفاع الأسعار، الجمعة، إذ تقيم الأسواق استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الأيام المقبلة في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 75.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1512 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 67 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 70.86 دولار.

وشهدت الأسعار تذبذبا هذا الأسبوع إذ ارتفعت يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تتراجع يومي الأربعاء والخميس، وكان كل هذا مرتبطا إلى حد كبير بتوقعات ارتفاع أو انحسار المخاطر في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة صحفيين لقوا حفتهم في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فيما نبهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غارات جوية إسرائيلية على معبر حدودي لبناني مع سوريا تعرقل محاولات اللاجئين للفرار من الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، غداة قوله إن واشنطن لا تريد أن يطول أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان، داعيا لحماية المدنيين.

ومن المتوقع أن يستأنف مفاوضون أميركيون وإسرائيليون خلال الأيام المقبلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن.

ولا يزال المستثمرون يترقبون رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من أكتوبر والذي قد يشمل ضرب البنية التحتية النفطية في إيران، على الرغم من أن تقارير إعلامية ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية وليس نووية أو نفطية.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى استجلاء سياسات التحفيز الصينية، رغم أن المحللين لا يتوقعون أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تعزيز الطلب على النفط بشكل كبير.

وأبقى غولدمان ساكس أمس الخميس على توقعاته لسعر النفط دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 70 و85 دولارا لبرميل خام برنت في 2025، وتوقع أن يكون تأثير أي تحفيز في الصين متواضعا مقارنة بعوامل أكبر مثل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.