محمد بن زايد ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان أيضًا، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أولجاس بيكتينوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.