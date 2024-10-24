نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة اللبنانية: 2574 شهيدًا و12001 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2574 شخصًا وإصابة 12001 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية اليوم.

تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا عسكريًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر، حيث تزايدت الاشتباكات وعمليات القصف المتبادل بين الجانبين.

وقد استهدف حزب الله اللبناني قوات الاحتلال عدة مرات في مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك محيط عيترون.

دور قوات اليونيفيل

تعمل قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) في المنطقة منذ عام 1978 للحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية.

ومع ذلك، أثار التصعيد العسكري الأخير مخاوف من توسيع النزاع ليشمل مناطق أوسع في جنوب لبنان، مما يهدد باندلاع صراع أكبر.

دعوات لضبط النفس

دعت قوات اليونيفيل مرارًا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل جهود دولية مكثفة لتجنب المزيد من التدهور الأمني.