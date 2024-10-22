الاحتلال يستهداف قاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله في بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:37 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه شن غارات جوية خلال ساعات الليلة الماضية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت ، وأوضح الجيش في بيان له أن الغارات استهدفت قاعدة مركزية للوحدة البحرية لحزب الله، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة ومقرات قيادة.

وذكر البيان أن الهجوم جاء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية الإسرائيلي. وتمكنت الطائرات الحربية من ضرب أهداف تحت الأرض، تحتوي على قطع جوية وبحرية يستخدمها حزب الله في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال بأن القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله التي تم استهدافها كانت تستخدم كمركز حيوي لتخزين زوارق بحرية سريعة، فضلاً عن إدارة تجارب وتدريبات للقوة البحرية في التنظيم. وأكد الجيش أن هذه القطع البحرية كانت معدة لاستهداف السفن التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي وأهداف بحرية استراتيجية أخرى.

وأضاف البيان أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليل احتمالية وقوع ضحايا مدنيين، شملت إصدار إنذارات مسبقة لسكان المناطق القريبة من الأهداف المستهدفة، بهدف إخلائهم.

هذه الغارات تأتي في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحزب الله على خلفية التوترات في الحدود الشمالية، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أوسع بين الطرفين في الأيام المقبلة.

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل بطائرات مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، أنها شنت فجر اليوم هجوماً بطائرات مسيرة على هدف حيوي في منطقة غور الأردن المحتلة ، وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف ما وصفته بـ”العدو الصهيوني”، ردًا على الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وذكرت المقاومة أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى هدفها بدقة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهدف أو حجم الأضرار التي لحقت به وأكدت المقاومة في بيانها أن هذه العملية تأتي في إطار دعمها للمقاومة الفلسطينية ومواجهة ما أسمته “العدوان الإسرائيلي” على غزة والقدس.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم أو تفاصيل عن حجم الأضرار وتشهد منطقة غور الأردن أهمية استراتيجية كونها جزءًا من الحدود الشرقية لإسرائيل، وتعتبرها إسرائيل منطقة أمنية حيوية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إلى زيادة عدد الهجمات بالطائرات المسيرة في الفترة الأخيرة، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة وتعتبر هذه الهجمات جزءاً من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث تشهد الحدود الإسرائيلية تصاعدًا في التهديدات من عدة جبهات.

ويأتي هذا الهجوم في ظل توتر إقليمي واسع، مع تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ودعوات من جهات عدة في المنطقة لتكثيف الدعم للمقاومة الفلسطينية.