العالم اليوم - IEA: روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أظهر تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية (IEA)، الثلاثاء، أن روسيا لديها مرافق تمكنها من زيادة إنتاجها من النفط الخام بحوالي 700 ألف برميل يوميا.

ولدى أكبر الدول المنتجة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها قدرة إنتاجية فائضة نتيجة لقراراتها بخفض الإمدادات إلى السوق العالمية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى أن روسيا لديها طاقة مستدامة، أو مستويات قدرة يمكن الوصول إليها في غضون 90 يوما واستدامتها لفترة طويلة، تصل إلى 9.8 مليون برميل من النفط يوميا، لا تشمل مكثفات الغاز.

ويمكن أن تؤثر مستويات القدرة الفائضة، أو تقييم السوق لمستوى القدرة الاحتياطية المتاحة، على أسعار النفط العالمية. وقد أشار بعض المحللين إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة الوفيرة تعمل كمثبط للأسعار، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة أيضا إن إمدادات روسيا من النفط الخام بلغت 9.11 مليون برميل يوميا في كل من أغسطس وسبتمبر مقارنة بحصتها وفقا لاتفاقات إنتاج "أوبك+" البالغة 8.98 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك أمس الاثنين إن روسيا خفضت إنتاج النفط الخام في سبتمبر بمقدار 28 ألف برميل يوميا إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا.