العالم اليوم - لبنان.. فيديو لغارات إسرائيلية عنيفة على مواقع في البقاع

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. فيديو لغارات إسرائيلية عنيفة على مواقع في البقاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:29 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مواقع في البقاع شرقي لبنان بالتزامن مع قصف متواصل في جنوب البلاد.

وشملت الغارات مدينة بعلبك ومحيطها ورياق وسرعين في البقاع الشمالي، إضافة إلى مناطق في البقاع الأوسط من بينها علي النهري والكرك.

وأكد مراسلنا وقوع غارات إسرائيلية واسعة على الجنوب اللبناني شملت البيسارية في قضاء صيدا إضافة إلى غارات على الطيبة وكفرشوبا وسهل الخيام.

كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا على بلدات كفركلا ومحيط العديسة وسهل مرجعيون.

ووسعت إسرائيل يوم الإثنين نطاق أهدافها خلال الحرب التي تشنها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، إذ نفذت غارة جوية في شمال البلاد يقول مسؤولو الصحة إنها أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا.

وأمرت إسرائيل الإثنين سكان 25 قرية أخرى بالإخلاء إلى مناطق شمال نهر الأولي الذي يتدفق على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة يوم الأحد وأدت لمقتل أربعة جنود: "سنواصل إصابة أهداف حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان، حتى في بيروت".

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة، وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة اللبنانية في إفادتها اليومية إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 2309 أشخاص في لبنان خلال العام المنصرم، وقُتل أغلبهم منذ أواخر سبتمبر عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن عملياتها في لبنان تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل.