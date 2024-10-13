العالم اليوم - وزير الخارجية العراقي: نرفض التورط في الحرب واستغلال أجوائنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:27 مساءً - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، رفض العراق التورط في أي حرب، وأن قرار الحرب والسلم خاضع للدولة العراقية.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: أن "استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه إيران واستغلال (إسرائيل) للأجواء العراقية كممر أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا"، مشددا على أن قرار خوض بغداد "الحرب أو السلم خاضع للدولة العراقية فقط".

وقال إن الحكومة العراقية حذرت من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة والتي تهدد السلم الأهلي الدولي.

كما اعتبر الوزير العراقي، أن اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة طاقة ويتسبب في تهديد حركة الملاحة.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة، معتبرا أن "هناك احتمالية لحدوث تصعيد بالمنطقة وسببه الكيان الصهيوني".

وقال عراقجي: "نتشاور مع الأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة".

وشدد على أن طهران " لا تبحث عن الحرب أو التصعيد وتسعى إلى تحقيق السلام بالمنطقة".

من جهة ثانية، عبر عراقجي عن شكره للحكومة العراقية بسبب عدم السماح باستغلال الأجواء العراقية لاستهداف إيران.

وتأتي زيارة عراقجي إلى بغداد في إطار المشاورات الثنائية بخصوص القضايا المشتركة وكذلك مناقشة التطورات الإقليمية.

وسيتوجه عراقجي بعد بغداد الى العاصمة العمانية مسقط، على ما أفادت وكالة إرنا للأنباء. وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية الإيراني سيزور مصر قريبا.