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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر، أن تبادل إطلاق النار الأخير، الذي نُسب معظمُه إلى الجيش الإسرائيلي، تسبب في "أضرار كبيرة" لمواقع "اليونيفيل" في جنوب البلاد.

اليونيفيل: قواعدنا في جنوب لبنان تعرضت لأضرار جسيمة جرَّاء الهجمات الإسرائيلية

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وأشار المتحدث باسم القوات الدولية، أندريا تيننتي، في تصريح لـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، إلى أن الوضع معقد للغاية، حيث تضررت العديد من المنشآت داخل القواعد.

وأضاف: "في الليلة الماضية، تعرضت حاويات في موقع قوات حفظ السلام الغانية للتدمير نتيجة انفجار وقع بالقرب منها".

كما حذّر من أن نشوب صراع "إقليمي" قد يؤدي إلى "عواقب كارثية على الجميع".

إصابة جندي في جنوب لبنان بعد إطلاق النار من مصدر مجهول

وفي بيان صدر اليوم السبت، أفادت "اليونيفيل" بإصابة جندي أمس الجمعة في جنوب لبنان إثر إطلاق نار من مصدر غير محدد، ويُعد هذا الجندي خامس المصابين من قواتها خلال يومين.

وأوضحت القوة الأممية في بيانها أن "الليلة الماضية أصيب أحد جنود حفظ السلام داخل مقر القيادة في الناقورة نتيجة إطلاق نار نتيجة الأنشطة العسكرية المستمرة في المنطقة المجاورة".

وأضاف البيان: "لا يزال مصدر النيران مجهولًا حتى الآن"، كما أكدت القوة الأممية تعرض منشآت موقع الأمم المتحدة في رامية لأضرار جسيمة ليلة أمس، نتيجة الانفجارات التي نتجت عن القصف المتواصل في المنطقة.