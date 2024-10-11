روسيا تسقط 10 مسيّرات أوكرانية

روسيا تسقط 10 مسيّرات أوكرانيةأعلنت موسكو اليوم إسقاط 10 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غرب روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيّرات فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيّرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

من جانب آخر قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا: إن أربعة أشخاص قتلوا جراء ضربة صاروخية روسية على المنطقة اليوم.

وذكر كيبر عبر تطبيق تيليجرام أن صاروخًا بالستيًّا أصاب مبنى من طابقين يعيش ويعمل فيه مدنيون. كما أصيب عشرة آخرون.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، تسجيل 114 اشتباكًا قتاليًّا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ "أنها رصدت نشاطًا عسكريًّا روسيًّا أكثر كثافة في ليمان وكوراخوفي وبوكروفسك".

ووفقًا للبيان، نفذ الروس أمس، 15 ضربة صاروخية و45 غارة جوية، واستخدموا 75 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى استخدام 635 طائرة بدون طيار وإطلاق 3 آلاف و400 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية.