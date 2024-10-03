العالم اليوم - فيديو.. 18 قتيلا بضربة إسرائيلية على مقهى في طولكرم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل 18 شخصا.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت أن "طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين".

وأشارت إلى أن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" اندلاع النيران في الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ ضربة بمدينة طولكرم.

وقال الجيش: "في عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش، هاجمت طائرة مقاتلة منطقة في طولكرم".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش مقتل زاهي ياسر عوفي القيادي بحركة حماس في طولكرم، خلال الهجوم.