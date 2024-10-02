جيش الاحتلال: مقتل ضابط كوماندوز بوحدة إيجوز في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيجوز خلال المعارك مع حزب الله في لبنان.

وفى وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية، وحقّق فيها إصابات مؤكدة.

كما أكد، استهداف قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحقق فيها إصابة مباشرة ودقيقة، إضافة لاستهداف تجمعًا لقوات جنود في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان، مؤكدًا تحقيق إصابات.

وذكر حزب الله، أن الاستهداف جاء بهدف دعم قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.