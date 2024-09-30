العالم اليوم - السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزا بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025. وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8 بالمئة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6 بالمئة في 2025.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025 .. في رعاية الله وحفظة