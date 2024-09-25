مصادر: واشنطن تحاول تفادي حرب إقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏مصادر، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن واشنطن تحاول تفادي حرب إقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.