نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داعية للحفاظ على روح "اتفاق الإمارات".. رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر سلطان الجابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مجددا الشكر للدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الحفاظ على روح مؤتمر الأطراف COP28، الذي خلص إلى "اتفاق الإمارات

وكتبت المسؤولة الأوروبية، تغريدة على حسابها على منصة "إكس" قالت فيها: "مرة أخرى، شكرت الدكتور سلطان الجابر على استضافة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادته نحو تحقيق إنجازات كبيرة".

وأضافت: "دعونا نحافظ على روح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع الدكتور سلطان الجابر أيضًا "الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة - وكيفية تعميقها".

وكاتت أورسولا فون دير لاين، شاركت في قمة الطاقة المتجددة التي انطلقت في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

