نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاج أمام أحد مصانع الأسلحة لشركة "Elbit" الإسرائيلية في بريطانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتج عشرات الأشخاص في بريطانيا يوم الثلاثاء أمام أحد مصانع الأسلحة لشركة "Elbit" الإسرائيلية في المملكة.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

كما حمل المتظاهرون شعارات كتب عليها "فلسطين حرة" و"اطردوا ألبيت الإسرائيلية"

وشركة "إلبيت سيستيمز" "Elbit Systems" الإسرائيلية متخصصة في أنظمة الدفاع، تأسست عام 1966 كقسم داخلي في شركة "إيلرون" الإسرائيلية للصناعات الإلكترونية ضمن مشروع مشترك مع معهد أبحاث وزارة الدفاع الإسرائيلية لصالح تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية تحمل اسم "إلبيت".

وبعد ذلك توسع نشاط الشركة إلى مجالات عسكرية تشمل الدعم اللوجستي وأنظمة الاتصالات والملاحة لسلاح الجو الإسرائيلي والعمل على تطوير تقنيات إلكترونية قتالية لصالح الطائرات الحربية وأنظمة تحكم في دبابات "ميركافا 3".

وتقدم "إلبيت" مجموعة واسعة من التقنيات والذخائر والعتاد العسكري والخدمات المباشرة للجيش الإسرائيلي ما جعلها الشريك الأكبر ومزود الترسانة العسكرية.

وتزود "إلبيت سيستمز" جيش الاحتلال بطائرات مسيرة "سكايلارد" Skylark" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بشكل واسع في مراقبة المدن الفلسطينية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحلق على مدار الساعة في أجواء المدن والمخيمات الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة.

وتقدم الشركة أيضا طائرات من طراز "Hermes 900 & Hermes 450" المستخدمة في شن غارات عبر صواريخ موجهة من إنتاج شركة تكنولوجيا الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل".

وفي الضفة الغربية، شاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل العنصري بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط بشرق القدس.

كما شاركت في تطوير نظام الكشف الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت المقاول الرئيسي لتطوير أنظمة الاستشعار في مشروع "الحدود الذكية".