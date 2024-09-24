نجيب ساويرس: ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة العربية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن رأيه في الانتخابات الأمريكية وتوقعاته بشأن تأثيرها على المنطقة العربية.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة "العربية بيزنس" أن كلًا من دونالد ترامب وكامالا هاريس ليسا الأنسب للمنطقة، مشيرًا إلى أن ولاء الشخصين الأول والأخير هو لإسرائيل.

أكد ساويرس أن الحملات الانتخابية لكل من ترامب وهاريس تركز على التنافس حول من لديه ولاء أكبر لإسرائيل، مما يجعله يرى أن الفكر الرأسمالي الذي يمثله ترامب أفضل من الفكر الاشتراكي الذي تمثله هاريس، رغم العيوب الواضحة لدى كل منهما.