العالم اليوم - سوق أبوظبي يعلن تعديل اسم "بيانات" إلى "سبيس 42"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:28 مساءً - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، عن تعديل اسم شركة "بيانات" ايه آي بي إل سي إلى "سبيس 42" بناء على الإندماج بين "بيانات" والياه للإتصالات الفضائية "الياه سات"، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر السوق، في تعميم اليوم، أنه من المقرر البدء بتداول الأسهم الجديدة للشركة والناتجة من دمج الشركتين اعتباراً من الثلاثاء 1 أكتوبر، مشيراً إلى أن يوم الاثنين القادم سيكون هو آخر يوم تداول على أسهم "الياه سات" حيث سيتم إلغاء إدراجها من السوق.

ولفت السوق إلى أن السعر المرجعي لتداول سهم شركة "سبيس 42" في جلسة تداول 1 أكتوبر القادم سيكون هو سعر إغلاق سهم "بيانات" ليوم الاثنين القادم، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدي السوق بواقع 15 بالمئة ارتفاعاً و10 بالمئة انخفاضاً.

وأشار السوق إلى أنه سيتم تعديل التسوية السهمية "دون النقدية" لعمليات التداول المنفذة على أسهم "الياه سات"، حيث ستكون التسوية لعمليات التداول المنفذة يوم الجمعة 27 سبتمبر في الاثنين الموافق 30 سبتمبر، بينما ستكون التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر في نفس اليوم، حيث إن المستثمر الذي سيقوم بشراء أسهم "الياه سات" يومي الجمعة والإثنين الموافق 27 و30 سبتمبر، سيحصل على أسهم جديدة في شركة "سبيس 42".

وبحسب التعميم، ستكون الأسهم الجديدة لشركة "سبيس 42" والخاصة بمساهمي شركة "الياه سات" ستكون متوفرة في حسابات المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، علما بأنه في حال كانت أسهم "الياه سات" في حساب المستثمر لدى شركة الوساطة / الحافظ الأمين ستكون الأسهم الجديدة متوفرة في نفس الحساب لدى شركة الوساطة / الحافظ الأمين، أما إذا كانت الأسهم موجودة في حساب الإيداع للمستثمر، فستكون متوفرة أيضا في حساب الإيداع.