عاجل:- الصين تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وسط تصاعد التوترات

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أحمد جودة - القاهرة - دعت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، رعاياها في إسرائيل إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في النزاعات العسكرية.

بيان السفارة الصينية

أصدرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانًا يوم الأحد، أكدت فيه أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان "متوتر للغاية".

وقد أكدت التقارير الإعلامية أن هناك نزاعات عسكرية متكررة، مما يعكس تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

الوضع الأمني

أشارت السفارة إلى أن "الوضع الأمني في إسرائيل لا يزال خطيرًا ومعقدًا ولا يمكن التنبؤ به".

وفي هذا السياق، حثت السفارة المواطنين الصينيين في إسرائيل على "العودة أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا في أسرع وقت ممكن"، مما يعكس القلق المتزايد من تصاعد العنف.

تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل

يشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلًا شبه يومي لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد تفاقمت الأوضاع مؤخرًا بسبب سلسلة من الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على أهداف داخل لبنان، مما أدى إلى ردود فعل عنيفة من حزب الله، والتي استهدفت المنشآت العسكرية الإسرائيلية.