نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تحض مواطنيها على مغادرة لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأميركيين في لبنان على مغادرة البلاد بينما الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة.

وذكرت وزارة الخارجية في تحديث لنصائح السفر المتعلقة بلبنان «نظرا للطبيعة غير المتوقعة للنزاع المستمر بين حزب الله وإسرائيل والتفجيرات الأخيرة في كافة أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، تحض السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان بينما خيارات النقل التجاري لا تزال متاحة».