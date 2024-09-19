نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إسرائيل تشعل بيروت بهجوم سيبراني صاعق.. انفجارات "ووكي توكي" تحصد أرواحًا وتزلزل العاصمة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت انفجارًا جديدًا نتيجة هجوم سيبراني استهدف أجهزة لاسلكية من نوع "ووكي توكي"، وذلك بعد يوم واحد من تفجير أجهزة اتصال "بيجر"، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنازل بسبب تأثر أنظمة الطاقة الشمسية، ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من العمليات السيبرانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد حزب الله.

معلومات عن أجهزة "ووكي توكي" اللاسلكية

كما تعد أجهزة "ووكي توكي" اللاسلكية من بين أبرز وسائل الاتصال الشخصي، ويستخدمها المدنيون والعسكريون على حد سواء. وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها:

تعمل بطارية الجهاز لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، وهي قابلة للشحن.

الجهاز يمكنه تغطية مسافة تصل إلى 61 كيلومترًا (38 ميلًا)، مما يجعله أداة اتصال فعالة في المناطق النائية.

يحتوي الجهاز على 60 قناة اتصال، بما في ذلك 22 قناة مخصصة للبرامج اللاسلكية العائلية، و38 قناة مبرمجة مسبقًا برمز خصوصية.

يتضمن إشعارات متعلقة بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى مصباح ضوئي مدمج لمساعدة المستخدمين في الظروف المظلمة.

أبعاد الجهاز هي 10.87 × 6.89 × 3.54 بوصة، ويزن نحو 570 جرامًا.

استهداف شبكة اتصالات حزب الله

واستهدف الهجوم الإسرائيلي الأخير، آلاف أجهزة الراديو الشخصية التي يستخدمها عناصر حزب الله في اتصالاتهم، كما طال مدنيين لبنانيين يستخدمون هذه الأجهزة. ويعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة عمليات استخباراتية إسرائيلية تهدف إلى تدمير شبكات الاتصال التي يعتمد عليها الحزب، وتجاوزت تأثيرات هذا الهجوم الهجمات السابقة التي استهدفت أجهزة البيجر.

ضحايا الهجوم السيبراني

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن الهجوم السيبراني الإسرائيلي أسفر عن إصابة 2800 شخص، إضافة إلى سقوط 12 شهيدًا حتى الآن، مما زاد من حدة الصدمة والحزن بين سكان العاصمة اللبنانية.

تعاطف واسع مع ضحايا بيروت

وأثار الهجوم السيبراني الأخير موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن حزنهم العميق تجاه ما حدث في بيروت، وعلق بعضهم قائلًا: "المنظر مرعب.. ربنا يرحمهم"، وآخرون قالوا: "اللهم احفظ أهالينا في لبنان". هذا التعاطف يعكس مدى الحزن والأسى الذي يشعر به الناس تجاه الكارثة الإنسانية التي أصابت لبنان.