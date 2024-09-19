نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب ينجو من الموت المحقق.. محاولة اغتيال فاشلة تهز أمريكا وتكشف ثغرات أمنية خطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن تمكن مسلح من التسلل والاختباء لمدة 12 ساعة تقريبًا بين الشجيرات القريبة من ملعب الغولف الذي يملكه ترامب. وجاءت محاولة الاغتيال بينما كان ترامب يلعب جولة غير مجدولة من الغولف، وسط ذهول السكان المحليين الذين عبّروا عن دهشتهم وقلقهم من الحادث.

تفاصيل الحادث

ووصل ترامب برفقة صديقه مطور العقارات ستيف ويتكوف إلى ملعب ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش ظهر الأحد الماضي، وفيما كان الرئيس السابق في الممر الخامس بالقرب من مطار بالم بيتش الدولي، رصد أحد أعضاء فريق حمايته مسلحًا يختبئ بين الأشجار وبحوزته بندقية.

ووفقًا لرواية ترامب، سمع "أربع أو خمس طلقات" نارية قريبة أثناء تواجده في الموقع. وعلى الفور، تدخل عميل في الخدمة السرية، الذي أطلق النار باتجاه المشتبه به، وكان المسلح يبعد نحو 300-500 ياردة، إلا أنه لم يطلق أي رصاصات وفقًا للتحقيقات.

كما تم إجلاء ترامب بسرعة دون أن يُصاب بأذى، فيما صرحت السلطات الفيدرالية أن المسلح كان يخطط للهجوم منذ ساعات مبكرة من يوم الأحد. وكان المسلح، المدعو ريان روث، يختبئ بين الشجيرات وكان بحوزته سلاح نصف آلي وكاميرات لرصد تحركات ترامب.

هروب المشتبه به والقبض عليه

وبعد اكتشاف وجوده، فر المسلح من المكان في سيارة نيسان سوداء، وتمكن لاحقًا من الهرب لمدة 40 دقيقة قبل أن توقفه الشرطة على الطريق السريع. وتظهر لقطات كاميرات الجسم التي سجلتها الشرطة أن المسلح بدا هادئًا عند اعتقاله، دون أي مقاومة تُذكر.

خلفيات ودوافع المشتبه به

والمشتبه به، ريان روث، وهو مجرم سابق يبلغ من العمر 58 عامًا ويقيم في هاواي، لديه سجل إجرامي ويشتبه في تخطيطه لاغتيال ترامب. وأظهرت التحقيقات أن روث كان قد صوت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قبل أن يغضب منه لاحقًا. وحتى اللحظة، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الدوافع الحقيقية وراء محاولة اغتيال ترامب.

صدمة السكان وتساؤلات حول الأمن

وأثار الحادث صدمة كبيرة بين سكان ويست بالم بيتش، وتساءل العديد منهم عن كيفية تمكن المسلح من التخفي لفترة طويلة دون أن يُكتشف. وقال كوزمي بلانكو، أحد سكان المنطقة، إنه ليس من الصعب استهداف ترامب في ملعب الغولف، خاصة مع بساطة الإجراءات الأمنية المعتادة هناك. بينما أبدت أنكا باليتز، التي تعرف ترامب شخصيًا، شكوكها في وجود مؤامرة وراء توقيت محاولة الاغتيال، مشيرة إلى أن ترامب لا يلعب الغولف كل يوم أحد.

تداعيات المحاولة الأمنية

وبعد الحادث، تم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير حول نادي الغولف ومنتجع مارالاغو، مع تكثيف وجود الشرطة على طول الطرق المؤدية إلى الأماكن التي يرتادها ترامب. كما أظهرت التحقيقات أن هذه الحادثة تعتبر المحاولة الثانية لاغتيال ترامب خلال شهرين، مما دفع بعض المسؤولين إلى مطالبة الكونغرس بتخصيص موارد إضافية لحماية الشخصيات السياسية البارزة.