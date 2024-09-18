العالم اليوم - محمد بن سلمان: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل "قيام دولة فلسطينية"، معربا عن إدانة الرياض لـ"جرائم" الدولة العبرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان لال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال السنة الأولى من الدورة الـ9 لمجلس الشورى: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك".

ووجه الأمير محمد بن سلمان شكره إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، وحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.

وكانت الخارجية السعودية قد أكدت، أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان سابق إن "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".