نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق أمريكي على تفجيرات البيجر.. واشنطن "غير ضالعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن واشنطن غير ضالعة في موجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال في لبنان طالت عناصر في حزب الله.

وأوضح ميلر، في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر، ولم تكن الولايات المتحدة على علم بهذه الحادثة مسبقا، وفي هذه المرحلة نقوم بجمع المعلومات".

واشنطن غير ضالعة في تفجيرات أجهزة حزب الله

وتابع أن "الولايات المتحدة ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله"، معبرا عن قلق بلاده من "أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن واشنطن ليست لديها أي تقييمات بشكل أو بآخر عن هوية المسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

كما اعتبر أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، داعيا إيران إلى عدم انتهاز هذا الوضع لزيادة حالة عدم الاستقرار، وتجنب تصعيد التوترات.

وكشف البيت الأبيض بدوره أن واشنطن تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

شهدت عدة مناطق لبنانية اليوم الثلاثاء، سلسلة من الانفجارات بسبب اختراق أعداد كبيرة من أجهزة «pagers» وتفجيرها، في واحدة من أكبر العمليات الموجهة ضد حزب الله، بعدما انفجرت أجهزة اتصالات ونداء لاسلكية محمولة تعمل بنظام pagers، ويستخدمها عناصر حزب الله اليوم بشكل متتالي ومتزامن، ما أدى إلى وقوع مئات الإصابات والتي تُقدر بأكثر من 1000 إصابة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأجهزة البيجر، التي كانت تُستخدم لتلقي الرسائل أو الإشعارات. كانت شائعة في التسعينيات وأوائل الألفية، ولكن مع تطور الهواتف الذكية، أصبحت أقل استخدامًا. إليك بعض المعلومات الأساسية عنها:

مكونات وأساسيات البيجر



1. التصميم: جهاز صغير يمكن حمله بسهولة، وغالبًا ما يحتوي على شاشة عرض.

2. التواصل: يعتمد على إشارات ترددات الراديو لتلقي الرسائل من المحطات الأرضية.

3. الوظائف: يمكن أن يستقبل نصوصًا أو نغمات تنبيه أو مكالمات.

الاستخدامات



- المجالات الطبية: يستخدمه الأطباء والمستشفيات لتلقي إشعارات طبية عاجلة.

- خدمات الطوارئ: يُستخدم في حالات الطوارئ لإبلاغ الفرق بشكل سريع.

- التجارة: تُستخدم أحيانًا في مجالات البيع بالتجزئة لإعلام الموظفين.

المزايا والعيوب

- موثوقية: يعمل في مناطق لا تتوفر فيها تغطية الهاتف المحمول.

- عمر البطارية: عادةً ما يدوم لفترة طويلة مقارنة بالهاتف الذكي.

العيوب



- الوظائف المحدودة: لا يمكنه إجراء المكالمات أو الوصول إلى الإنترنت.

- نقص الدعم: العديد من الشبكات توقفت عن دعم خدمات البيجر.



أجهزة البيجر كانت جزءًا مهمًا من الاتصال الشخصي والمهني، لكنها الآن تُعتبر تقنية قديمة مقارنةً بالتطورات الحديثة في مجال الاتصالات.