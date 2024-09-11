العالم اليوم - عقوبات أميركية جديدة على شبكة مرتبطة بحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:22 مساءً - فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز للمساعدة في تمويل حزب الله اللبناني.

واستهدفت العقوبات 3 أشخاص و5 شركات وسفينتين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المستهدفين بالعقوبات "تحت إشراف قيادي كبير في فريق تمويل حزب الله".

وتابعت أنهم "استخدموا أرباحا من شحنات الغاز المسال غير المشروعة إلى سوريا، للمساعدة في توليد الإيرادات للحزب".

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن حزب الله "يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإزكاء عدم الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "حزب الله يقدم تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم لأمرهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".