العالم اليوم - مكتشف محمد صلاح يسرد كواليس لقائه مع نجم ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 10:26 مساءً - التقى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يوم السبت، مع مكتشفه مصطفى قرني، على هامش معسكر المنتخب المصري في القاهرة، في جلسة استمرت نحو 60 دقيقة، بعد دعوة وجهها له صلاح للاطمئنان عليه.

وكشف مصطفى قرني، مدرب اللاعب السابق والذي اكتشفه خلال تدريبه بفريق عثماثون طنطا، أحد فرق الدرجة الثالثة في مصر، تفاصيل اللقاء في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، موضحا أن اللقاء اتسم بطابع إنساني، حيث كان نجم ليفربول حريصا على سؤاله عن حالته الصحية، وعن وضع النادي الذي شهد بداية مشواره مع كرة القدم.

وقال قرني إن الترتيب لهذا اللقاء كان من الجانبين، إذ كان يسعى لشكر صلاح على رعايته له أثناء مرضه بعدما عرض عليه السفر خارج مصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وفي المقابل، كان صلاح حريصا أيضا على حضوره للاطمئنان عليه.

وعن ترتيبات هذا اللقاء، أشار مكتشف صلاح إلى أن اللاعب أرسل سيارة خاصة لنقله من طنطا في دلتا مصر إلى معسكر المنتخب المصري بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد ترتيب الزيارة من قِبل عضو الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي.

وأضاف: "اللقاء كان أبويا، وكان يوما جميلا، حيث وجهت له التهنئة على المستوى المميز الذي يقدمه في كل مباراة مع فريقه أو المنتخب الوطني، كما اطمأن على حالتي الصحية، وسألني عن الوضع الراهن لنادي عثماثون".

وأوضح قرني أن صلاح حكى له ذكرياته أثناء التدريب في نادي عثماثون، متابعا: "فكرني بذكريات لم أتوقع أن يتذكرها، بما في ذلك الملعب الترابي الذي كان يتدرب عليه، وأصدقاؤه من اللاعبين الناشئين".

وكشف المدير التنفيذي الحالي لفريق عثماثون عن تفاصيل اكتشاف مهارة صلاح من بين مجموعة كبيرة من الناشئين بالنادي، موضحا أنه عُرض على الفريق ضمن مجموعة أخرى من اللاعبين عام 2005، حيث أهله مستواه المميز للالتحاق بالنادي فورا.

وبحسب قرني فإن "صلاح جرى تصعيده بسرعة إلى الفريق الأول بالنادي رغم صغر سنه في تلك الفترة (13 عاما)، قبل أن ينضم لاحقا إلى فريق المقاولون العرب، لكن محمد صلاح عانى كثيرا في البداية ليتأقلم على الحياة في القاهرة، حيث كان يسافر يوميا إلى أن تم توفير فندق له للإقامة، ثم ظهر بشكل لافت مع فريقه الذي شهد بدايته الحقيقية قبل احترافه في سويسرا، ثم الدوري الإنجليزي بعد ذلك".

وشارك صلاح في فوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة على ضيفه منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن يغادر صلاح رفقة منتخب بلاده خلال الساعات المقبلة لخوض مباراة بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.