العالم اليوم - "ستاندرد آند بورز" يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ مارس 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بشكل حاد، الجمعة، رغم أن تقرير وزارة العمل الأميركية أظهر إضافة وظائف أقل من المتوقع في الشهر الماضي، وهو ما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كثيرا في سبتمبر.

ويتجه مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي لتسجيل أسوأ أسبوع منذ مارس 2023، مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف في أغسطس الذي جاء أضعف من المتوقع وتخليهم عن أسهم التكنولوجيا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أغسطس الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف المسجلة في يوليو الماضي بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

كما كشفت بيانات وزارة العمل أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 118 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات البالغة 139 ألف وظيفة.

كما تم تخفيض البيانات المسجلة في يوليو بالخفض أيضا إلى 74 ألف وظيفة.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي بنسبة 1.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5414.32 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.48 بالمئة، ليصل إلى مستوى 1670096 نقطة.

وخسر المؤشر "داو جونز" نحو 377.50 نقطة، أو تراجع بنسبة 0.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 40378.25 نقطة.