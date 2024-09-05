العالم اليوم - انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى 40.9 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:29 مساءً - أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبط إلى 40.89 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس من 43.69 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وارتفعت الاحتياطيات في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوى لها هذا العام من أدنى مستوى لها في يونيو 2023 بعد الانتخابات العامة مباشرة عندما انخفضت إلى ناقص 5.7 مليار دولار ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

وسجلت الليرة 33.9233 مقابل الدولار، وفقا لسعر الصرف الذي استخدمته رويترز اليوم الخميس.