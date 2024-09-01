نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يدعو أمريكا للموافقة على شن "ضربات أعمق" في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة السماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية، وهي دعوة جاءت بعد أن التقى ممثلوه بمسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن السبت.

وقدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود.

وأشار زيلينسكي في خطابه المصور المسائي إلى أن: "تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل".

وقال في نداء وجه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا "نحن بحاجة إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا والأوكرانيين بشكل حقيقي وكامل".

وأضاف وفق ما نقلت وكالة "رويترز": "نحن بحاجة إلى كل من الموافقات للقدرات طويلة المدى وكذلك قذائفكم وصواريخكم طويلة المدى"، مشيرا إلى أن ممثليه "قدموا كل التفاصيل اللازمة" لشركاء أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، الموجود في واشنطن مع وفد يومي الجمعة والسبت للقاء مسؤولين وخبراء أمريكيين، في مقابلة بثتها شبكة (سي إن إن) إن كييف أظهرت أن المطارات الروسية المستخدمة لقصف المدن الأوكرانية كانت في مرمى الضربات العميقة.

وقال أوميروف في المقابلة التي أجريت في وقت متأخر أمس الجمعة "لقد أوضحنا نوع القدرات التي نحتاجها لحماية المواطنين ضد الإرهاب الروسي الذي يسببه الروس لنا، لذا آمل أن نجد آذان مصغية".

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي نداء مماثلا شخصيا الشهر المقبل، عندما يقدم خطة للنصر إلى الرئيس جو بايدن قرب نهاية فترة وجوده في البيت الأبيض، كما سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.