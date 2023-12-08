نائب السفير الصيني يثمن دور الرئيس السيسي في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن نائب السفير الصيني بالقاهرة تشانج تاو الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدا في هذا الصدد بالدور المهم والحاسم الذي لعبته مصر في الدفع نحو تهدئة الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في إشارة إلى الهدن الإنسانية التي وقعها الجانبان لمدة 7 أيام.

وشدد نائب السفير الصيني، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، في الصالون الإعلامي الذي عقد في مقر سفارة الصين بالقاهرة، على موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وضرورة العمل على إطلاق سراح المحتجزين وحماية المدنيين، لافتا إلى أهمية تجديد الآفاق السياسية لحل الدولتين لأنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط دون حل هذه القضية.

وأشاد بجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة مع الدول العربية والإسلامية والعالمية لإنهاء الحرب في غزة..معربا عن تقديره البالغ لجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد..قائلا: "إن هناك تنسيقا صينيا مصريا في هذا الشأن".. مقدما الشكر للحكومة المصرية علي مساعدتها في إجلاء المواطنين الصينيين العالقين من قطاع غزة.

وقال: "إن وزير الخارجية الصيني أكد على أهمية تحول الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق نار دائم وليس مؤقتا".. مشددا على أهمية إعطاء أولوية لجهود الوساطة وأن تبذل الدول الجهود نحو تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، منوها بدعوة بلاده لعقد مؤتمر سلام على نطاق واسع وبمشاركة وفعالية أكبر ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

وأكد نائب السفير الصيني أن بلاده بذلت جهدا كبيرا لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتوصيل المساعدات الإغاثة، مشددا على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية حتى ينتهى الصراع بين الطرفين، منوها في هذا الصدد بأن الرئيس الصيني شي جين بينج يولي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اهتماما كبيرا حيث دعا لوقف إطلاق النار في غزة وطالب بإقامة ممرات إنسانية وأكد على ضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية في أسرع وقت.

وحول المساعدات، قال تشانج تاو: إن بكين قدمت مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية تقدر بمليون دولار ومليون دولار أخرى للوكالات الأممية المعنية لغزة فضلا عن توفير المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية بقيمة 15 مليون يوان.