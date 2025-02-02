ابتسامة مشرقة طبيعية: اكتشف الأطعمة التي تزيل البقع الأسنان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر صحة الفم والأسنان جزءًا هامًا من صحة الجسم بشكل عام. فبالإضافة إلى دورها في تناول الطعام والتحدث ، تلعب الأسنان دورًا هامًا في جمال المظهر والثقة بالنفس. لذلك ، فإن الحفاظ على نظافة الأسنان وإزالة البقع والجير المتراكم عليها أمر ضروري. في هذا المقال ، سنتناول بعض الأطعمة التي تساعد في إزالة البقع والجير وتحفيز إفراز اللعاب ، مما يحافظ على صحة الفم والأسنان.

الفواكه والخضروات الصلبة: مثل التفاح والجزر والكرفس ، حيث تعمل هذه الأطعمة كفرشاة طبيعية للأسنان ، حيث تساعد في إزالة بقايا الطعام والبلاك المتراكم على الأسنان.

الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات الورقية والفواكه ، حيث تساعد الألياف على تحفيز إفراز اللعاب ، مما يساعد على تنظيف الأسنان وإزالة البقع.

منتجات الألبان: مثل الحليب والزبادي والجبن ، حيث تحتوي على الكالسيوم الذي يقوي الأسنان ويحميها من التسوس.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور اليقطين ، حيث تساعد هذه الأطعمة على إزالة البقع السطحية من الأسنان.

الأطعمة الحامضية: مثل الليمون والبرتقال ، حيث تحفز هذه الأطعمة إفراز اللعاب ، مما يساعد على تنظيف الأسنان وإزالة البقع.

الأطعمة الغنية بالتوابل: مثل الزنجبيل والقرفة ، حيث تساعد هذه الأطعمة على تحفيز إفراز اللعاب وتعزيز صحة اللثة.

الشاي الأخضر: حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الأسنان من التسوس.