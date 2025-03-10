مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء في كندا

مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء في كنداانتخب الحزب الحاكم في كندا، مارك كارني رئيسًا للحكومة المقبلة، ليحل محل جاستن ترودو.

ووفقًا للتلفزيون الكندي الرسمي، أعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت يمهرا، الليلة الماضية، فوز كارني البالغ 59 عامًا بنسبة 85.9 بالمائة من الأصوات.

وأعلن ترودو في ديسمبر الماضي تنحيه عن المنصب الذي شغله نحو عقد من الزمن، في خطوة اتخذها فيما كان يواجه ضغوطًا كثيرة، بدءًا من تراجع شعبية الحزب وصولًا إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.

ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.