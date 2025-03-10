7 فوائد صحية مذهلة لفاكهة الكيوي: سر الشباب الدائم والمناعة القوية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:49 مساءً - فاكهة الكيوي ليست مجرد فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هي كنز من الفوائد الصحية والجمالية. اكتشف 7 فوائد مذهلة لتناول الكيوي بانتظام، من تأخير الشيخوخة إلى تعزيز المناعة والتحكم في الوزن، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

7 فوائد صحية لتناول فاكهة الكيوي:

تأخير الشيخوخة:

فيتامين سي يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد وشبابه.

محتوى الماء العالي يرطب البشرة ويحافظ على نعومتها.

مضادات الأكسدة تحمي من أضرار الجذور الحرة وشيخوخة الجلد.

فيتامين K يساهم في التئام الجلد وإصلاح الأضرار.

مليئة بالعناصر الغذائية:

غنية بفيتامين سي وفيتامين K والنحاس والألياف الغذائية.

تدعم نمو الأنسجة والمناعة وتخثر الدم والتمثيل الغذائي.

تُخفض مستويات الكوليسترول:

تمنع تجلط الدم وتنظم ضغط الدم دون التأثير على الكوليسترول.

بديل طبيعي للأسبرين لتحسين صحة القلب.

تحسن وظائف الرئة وتخفف أعراض الربو.

تعزز الهضم:

الألياف الغذائية وإنزيم الأكتينيدين يسهلان عملية الهضم.

تخفف من الإمساك وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

مفيدة بشكل خاص بعد تناول وجبات دسمة.

التحكم في ضغط الدم:

تخفض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي.

اللوتين وفيتامين سي يساهمان في تنظيم ضغط الدم.

تقوي المناعة وتحسن المزاج:

فيتامين سي يقوي المناعة ويحمي من العدوى.

مضادات الأكسدة تقلل الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي.

تحسن قدرة إصلاح الحمض النووي والخلايا المتضررة.

التحكم في الوزن:

محتوى الماء والألياف العالي يشعر بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن.

مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض ينظم مستويات السكر في الدم.

نصائح إضافية:

تناول الكيوي كجزء من نظام غذائي متوازن.

أضف الكيوي إلى سلطات الفواكه أو العصائر.

استمتع بالكيوي كوجبة خفيفة صحية.

هذا واجعل الكيوي جزءًا من روتينك اليومي للاستمتاع بصحة أفضل وبشرة أكثر نضارة وشبابًا ومناعة أقوى.