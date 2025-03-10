أخبار اليمن : حماس: إسرائيل تواصل الانقلاب على الاتفاق

حماس: إسرائيل تواصل الانقلاب على الاتفاقأكدت حركة حماس أنّ إسرائيل تواصل الانقلاب على الاتفاق، وترفض البدء بالمرحلة الثانية "مما يكشف نواياها في التهرب والمماطلة".

وقالت الحركة في بيان، إنّ "نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة وآخر ما يهمه هو الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم"، معربة عن استعدادها "للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية".

وشدّدت على أنّ "الابتزاز والتهديد بالحرب لن يجديا ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق وغير ذلك تلاعب بمصير الأسرى".

من جهته، أوضح المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أنّ المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار، معلناً موافقة الحركة على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة.

واعتبر القانوع أن الاحتلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة إلى دفع الأهالي للهجرة وهذا "أضغاث أحلام".

وإذ أشار إلى حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء، رأى القانوع أنها "خيارات فشلت وتشكل تهديداً على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".